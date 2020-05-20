Прибывающих в Турцию не будут помещать в обсерваторы

Газета Hurriyet сообщила о том, что турецкий Минздрав уведомил об отмене обязательной двухнедельной обсервации тех, кто приезжает в страну из-за рубежа.

Однако это не отменяет штрафы за нарушение режима самоизоляции. После приезда в страну и прохождения осмотра в аэропорту прибывающие граждане обязаны отправиться домой на 14-дневную самоизоляцию.

Граждан, которые уже находятся в обсерваторах, отпустят домой 23 мая, даже если у них не закончился двухнедельный срок изоляции.