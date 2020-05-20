Газета Hurriyet сообщила о том, что турецкий Минздрав уведомил об отмене обязательной двухнедельной обсервации тех, кто приезжает в страну из-за рубежа.
Однако это не отменяет штрафы за нарушение режима самоизоляции. После приезда в страну и прохождения осмотра в аэропорту прибывающие граждане обязаны отправиться домой на 14-дневную самоизоляцию.
Граждан, которые уже находятся в обсерваторах, отпустят домой 23 мая, даже если у них не закончился двухнедельный срок изоляции.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.