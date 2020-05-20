В Сбербанке рассказали о мошенниках, которые пользуются тяжелой ситуацией с безработицей из-за коронавирусной пандемии, предлагая людям оплатить свое участие в рабочем процессе.
"Активизировались мнимые кадровые интернет-агентства, которые предлагают трудоустройство на "удаленке". Доверчивому соискателю надо заполнить анкету с личными данными. Затем приходит письмо, что он принят на работу и нужно срочно перевести деньги за некое оборудование. В результате — ни денег, ни работы", — рассказал агентству РИА "Новости" заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов.
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