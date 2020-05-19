Совфед предложил повысить возраст продажи алкоголя до 21 года

Совет Федерации предложил правительству повысить минимальный возраст, с которого можно приобретать алкоголь, с 18 лет до 21 года.

Однако остальные ведомства (кроме Минздрава) выступили против данной инициативы.

"Очень жалко, что так рассуждают наши финансовые и экономические ведомства. Ведь первая скрипка не за финансовыми и даже не за правовыми вопросами. Первая скрипка должна быть у Минздрава: готов ли организм молодого человека справляться с этим разрешенным злом", — сообщил сенатор Валерий Рязанский.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России вступил в силу закон о запрете продажи алкоголя в жилых многоквартирных домах. По словам автора закона, депутата Госдумы Александра Хинштейна, мера эта направлена на борьбу с так называемыми "наливайками" — маленькими магазинчиками, барами и кафе, в которых спиртное продают на розлив и часто по ночам.