Супруга Максима Шугалея отправила в Ливию 40 аппаратов ИВЛ

Супруга похищенного ливийскими террористами российского социолога Максима Шугалея Наталья Шугалей отправила в Ливию гуманитарный груз с четырьмя десятками аппаратов для искусственной вентиляции легких. Об этом стало известно из сообщений арабских СМИ.

Кроме аппаратов Наталья отправила письмо, которое зачитал глава медицинского совета при Восточном правительстве Ливии Ахмад Буртима Муфтах.

В письме она рассказала, что ждет возвращения мужа в Россию. Наталья напомнила, что Максим Шугалей и Самер Суэйфан в прошлом году отправились в Ливию для проведения социологических исследований. Они работали в североафриканской стране законно, однако в мае 2019 года их похитили террористы и без предъявления обвинений заточили в триполитанскую частную тюрьму "Митига", где удерживают до сих пор.

Также супруга социолога рассказала о художественном фильме "Шугалей", премьера которого состоялась в эфире федерального телеканала НТВ 1 мая. Сама она не стала смотреть картину, которую к сегодняшнему дню увидели уже почти 100 миллионов зрителей, так как хочет посмотреть ее вместе с мужем.

Она отметила, что переданные в Ливию аппараты ИВЛ закуплены на вырученные с проката киноленты деньги.

Напомним, фильм "Шугалей" основан на реальных событиях, произошедших с социологами Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном, которых в прошлом году похитили террористы из группировки RADA и поместили в тюрьму "Митига". Он доступен для просмотра на других языках и был по достоинству оценен иностранными режиссерами.