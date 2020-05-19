Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Супруга Максима Шугалея отправила в Ливию 40 аппаратов ИВЛ

Общество

Супруга похищенного ливийскими террористами российского социолога Максима Шугалея Наталья Шугалей отправила в Ливию гуманитарный груз с четырьмя десятками аппаратов для искусственной вентиляции легких. Об этом стало известно из сообщений арабских СМИ.

Кроме аппаратов Наталья отправила письмо, которое зачитал глава медицинского совета при Восточном правительстве Ливии Ахмад Буртима Муфтах.

В письме она рассказала, что ждет возвращения мужа в Россию. Наталья напомнила, что Максим Шугалей и Самер Суэйфан в прошлом году отправились в Ливию для проведения социологических исследований. Они работали в североафриканской стране законно, однако в мае 2019 года их похитили террористы и без предъявления обвинений заточили в триполитанскую частную тюрьму "Митига", где удерживают до сих пор.

Также супруга социолога рассказала о художественном фильме "Шугалей", премьера которого состоялась в эфире федерального телеканала НТВ 1 мая. Сама она не стала смотреть картину, которую к сегодняшнему дню увидели уже почти 100 миллионов зрителей, так как хочет посмотреть ее вместе с мужем.

Она отметила, что переданные в Ливию аппараты ИВЛ закуплены на вырученные с проката киноленты деньги.

Напомним, фильм "Шугалей" основан на реальных событиях, произошедших с социологами Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном, которых в прошлом году похитили террористы из группировки RADA и поместили в тюрьму "Митига". Он доступен для просмотра на других языках и был по достоинству оценен иностранными режиссерами.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы ливия шугалей коронавирус аппараты ивл
Новости Все >
Супруга Максима Шугалея отправила в Ливию 40 аппаратов ИВЛ
Узбекистан обвинил МИД РФ во вмешательстве в свои внутренние дела
Эксперт объяснил, почему Китай поможет пострадавшим от COVID странам
Мошенник и поджигатель: в Якутии осудили жителя Нижнего Новгорода
Егоров: самозанятым возврат налога просто придет на карточку
В СК сообщили подробности дела против мэра Азова
Бюджет парка "Вулканы Камчатки" будет увеличен после выбора директора
Богатые жители России начали покупать бункеры для спасения от COVID-19
Лавров: "Северный поток-2" будет реализован
На Кубани СК возбудил дело по факту невыплат компенсаций медикам
Последние материалы
Олег Чагин: то, что у нас сейчас, — это не проблемы
Егоров: самозанятым возврат налога просто придет на карточку
В СК сообщили подробности дела против мэра Азова
Как Алину Загитову поздравили с днём рождения
Бюджет парка "Вулканы Камчатки" будет увеличен после выбора директора
Богатые жители России начали покупать бункеры для спасения от COVID-19
Лавров: "Северный поток-2" будет реализован
На Кубани СК возбудил дело по факту невыплат компенсаций медикам
Глеб Кузнецов: упразднить Совфед? Это несерьезно
На Урале начали открывать парки для посетителей
Популярное
Власть
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов

Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.

Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Названы области, которые хотят выйти из состава Украины
Новости Украины
Названы области, которые хотят выйти из состава Украины
Российский шоу-бизнес
Кравец рассказала, почему Полина Гагарина решила уйти от мужа
Новости Мурманска
В Мурманске на свалке обнаружили новое медицинское оборудование
Василий Амирджанов Масочно-перчаточный режим множит протестные настроения Василий Амирджанов Игорь Буккер Как труд погубил неандертальцев Игорь Буккер Любовь Степушова Что не нравится украинцам в США, куда они уехали из России? Любовь Степушова
Комментарии
Кравец рассказала, почему Полина Гагарина решила уйти от мужа
Украинцев учат тому, что все европейцы родом из Галиции
Александр Бузгалин: труды и идеи Ленина актуальны и сейчас
Иран противостоит США в Венесуэле. Это самоубийство?
Александр Собянин: этой осенью мы будем жить в Советском Союзе
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Без сэров и пэров: Жириновский предложил упразднить Совфед
Масочно-перчаточный режим множит протестные настроения
Платошкин: Народ устал. Если не будет смены курса, начнутся протесты
В Донбассе объяснили, почему в ВСУ жалуются на "бардак" на фронте
Чубайс прогнозирует "ужасающую бедность" после коронакризиса
Украинцев учат тому, что все европейцы родом из Галиции
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
Александр Собянин: этой осенью мы будем жить в Советском Союзе
Стрелков раскритиковал Путина и Суркова в интервью у Гордона
Александр Бузгалин: труды и идеи Ленина актуальны и сейчас
Генерал ФСБ Михайлов: потребитель не может Родину любить
Россияне назвали самые унизительные профессии
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
ВВП России в апреле обвалился на треть
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ