Среди состоятельных граждан России зафиксирован спрос на строительство подземных бункеров. Так богатые россияне хотят защититься от последствий коронавируса нового типа.

"К нам много раз обращались русские, и в этом году мы продали два убежища россиянам", — рассказал главный менеджер крупного американского производителя бункеров Rising S Company Гари Линч изданию Forbes.

"Основной спрос на строительство полноценных подземных бункеров идет из Москвы (Новая Рига, Рублевка, Ярославка, Дмитровка), Санкт-Петербурга и прилегающих областей", — сообщил руководитель компании "Спецгеопроект" Данила Андреев.