Среди состоятельных граждан России зафиксирован спрос на строительство подземных бункеров. Так богатые россияне хотят защититься от последствий коронавируса нового типа.
"К нам много раз обращались русские, и в этом году мы продали два убежища россиянам", — рассказал главный менеджер крупного американского производителя бункеров Rising S Company Гари Линч изданию Forbes.
"Основной спрос на строительство полноценных подземных бункеров идет из Москвы (Новая Рига, Рублевка, Ярославка, Дмитровка), Санкт-Петербурга и прилегающих областей", — сообщил руководитель компании "Спецгеопроект" Данила Андреев.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.