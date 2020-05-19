С 20 мая начнут принимать заявления на выплату на детей с 3 до 7 лет

В 65 субъектах России раньше срока начнут принимать заявления на выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Подать обращение можно будет уже с 20 мая.

Об этом на совещании с Владимиром Путиным рассказал министр труда и социальной защиты населения Антон Котяков. Выплата полагается семьям, в которых есть дети указанного возраста, а доходы на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума. Сумма выплаты может отличаться от региона к региону и составляет 50% от прожиточного минимума на ребенка. В среднем по России это 5500 рублей.

"Большинство регионов начнет принимать заявления с 20 мая, остальные с 1 июня. Выплаты тоже начнутся с 1 июня. Их получат семьи, в которых живут более двух миллионов детей. Если ребенку на 1 января 2020 года уже исполнилось 3 года, то в июне родители получат сумму сразу за шесть месяцев, то есть примерно 33 тысячи рублей", — пояснил Котяков.

Он также отметил, что продолжаются выплаты на детей, в которых хотя бы один из родителей потерял работу из-за коронавируса. На каждого несовершеннолетнего полагается по 3000 рублей в течение апреля, мая и июня. На сегодняшний день выплаты назначены ужена 154 тысячи детей.

Ранее Котяков рассказал, что на единовременную выплату в 10 тысяч рублей, которая полагается семьям с детьми от 3 до 16 лет, подано уже более 8 миллионов заявлений.