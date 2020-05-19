Девятиклассники прошли итоговые собеседования

Школьники в большинстве регионов России прошли итоговое собеседование по русскому языку. Почти везде экзамен прошел в дистанционном формате.По данным Рособрнадзора, все уложились в резервный срок до 18 мая.

"Итоговое собеседование по русскому языку для девятых классов в резервный срок 18 мая прошло в большинстве регионов, почти три четверти из них провели его в дистанционной форме", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Основная масса девятиклассников прошла это итоговое испытание еще в феврале и марте. Оценка не выставляется, применяется система "зачет/незачет".

Ранее сообщалось, что в этом году у выпускников из 9-х классов не будет государственной итоговой аттестации. Годовые оценки учителя выставят на основе текущей успеваемости.

Не будет ЕГЭ и у некоторых одиннадцатиклассников. Единый госэкзамен не придется сдавать тем, кто не планирует поступать в высшие учебные заведения. Также отменен экзамен по базовой математике. Этот предмет был необходим для выставления оценки в аттестат. Когда в России пройдет ЕГЭ для тех, кому он все же нужен для поступления в вуз, пока неизвестно.