Авторская программа Никиты Михалкова "БесогонТВ" больше не будет выходить на канале "Россия-24".

Новый выпуск передачи от 22 мая выйдет только на видеохостинге YouTube.

"Как вы знаете, 2 мая наш предыдущий выпуск программы "БесогонТВ" был снят с эфира телеканала "Россия-24". Мы всегда делали программу для наших зрителей. Да, телеканал "Россия-24" всегда помогал донести наши мысли до самой широкой аудитории во всех регионах России. Но если мы сейчас не можем делать это вместе с "Россией-24", значит, будем выпускать нашу программу в интернете, а параллельно думать о дальнейшем ее развитии", — рассказал Михалков.