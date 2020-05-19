В России могут ужесточить правила продажи алкоголя

Возраст российских покупателей, которым продают алкогольные напитки, могут изменить. Планируется, что приобрести такие товары смогут лица старше 21 года. С такой инициативой планирует выступить Совет Федерации.

"Сенаторы готовят свои предложения в проект постановления по итогам "правительственного часа". Одно из них содержит рекомендацию повысить в России до 21 года возраст розничной продажи алкогольной продукции", — рассказал первый замглавы социального комитета Валерий Рязанский.

По мнению парламентариев, новые правила помогут улучшить ситуацию в сфере здравоохранения на фоне коронавируса. С этой же целью сенаторы требуют ускорить рассмотрение закона об ограничении курения. В документе идет речь о запрете продажи снюсов и курения кальяна в общественных местах. Этот же законопроект предусматривает уравнение электронных сигарет с обычными.

Ранее в Минздраве прокомментировали идею о продаже алкоголя онлайн. По мнению главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна, такое решение было бы преступлением.