Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Патриарх Кирилл отстранил от управления глав двух епархий

Общество

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил от управления правящих архиереев Армавирской и Костомукшской епархий.

Причина данного решения пока неизвестна.

"По решению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями", — сообщается на сайте РПЦ.

Согласно указу предстоятеля РПЦ, в адрес вышеупомянутых архиереев поступили жалобы о правонарушениях, по причине которых дальнейшее управление епархиями невозможно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что патриарх Кирилл попросил материально поддержать священнослужителей.  Как написал Кирилл, каждый раз, когда он думает о том, что православные не имеют возможности посещать храмы, он переживает "душевную боль". И напомнил, что священники, совершающие богослужения в закрытых церквях лишены материальной поддержки.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы патриарх кирилл русская православная церковь
Новости Все >
Бывший сотрудник Воронежской таможни осужден за взятку
Патриарх Кирилл отстранил от управления глав двух епархий
Троих продавцов героина задержали в Воронеже
В Роспотребнадзоре назвали условия открытия кинотеатров и спортзалов
Застройщик обманул жителей Сочи на 40 миллионов рублей
В Сети появилось архивное фото Аллегровой без парика и макияжа
Малоимущим семьям Самарской области компенсируют расходы за ЖКХ
Житель Вологодской области убил мужчину за царапину на машине
Лавров: "Власти Чехии должны восстановить памятник маршалу Коневу"
В РФ могут снизить размер ежемесячной накопительной пенсии
Последние материалы
Троих продавцов героина задержали в Воронеже
В Роспотребнадзоре назвали условия открытия кинотеатров и спортзалов
Застройщик обманул жителей Сочи на 40 миллионов рублей
В Сети появилось архивное фото Аллегровой без парика и макияжа
Генерал ФСБ Михайлов: потребитель не может Родину любить
Малоимущим семьям Самарской области компенсируют расходы за ЖКХ
Житель Вологодской области убил мужчину за царапину на машине
Лавров: "Власти Чехии должны восстановить памятник маршалу Коневу"
В РФ могут снизить размер ежемесячной накопительной пенсии
Случайное похищение: в Курской области будут судить двоих мужчин
Популярное
Новости Украины
Названы области, которые хотят выйти из состава Украины

В украинском обществе наблюдается серьезный раскол, из-за которого уже в ближайшее время страна может потерять несколько областей.

Названы области, которые хотят выйти из состава Украины
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Власть
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Диета
Фруктовый колит или как избежать расстройства пищеварения
Новости Украины
Табаки отдыхает: Украина вставила свой пятак в разборки США и Китая
Игорь Буккер Как труд погубил неандертальцев Игорь Буккер Василий Амирджанов Туроператоры убедят граждан в безопасности отдыха Василий Амирджанов Любовь Степушова Что не нравится украинцам в США, куда они уехали из России? Любовь Степушова
Комментарии
Житель Вологодской области убил мужчину за царапину на машине
Политолог заявил, что ДНР и ЛНР войдут в состав РФ осенью 2020 года
Российские партии выбирают популизм, а не народ
И Россия тоже: кто и почему хочет расследования по коронавирусу
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
И Россия тоже: кто и почему хочет расследования по коронавирусу
В РФ могут снизить размер ежемесячной накопительной пенсии
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Нефть Brent восстанавливается в цене. Уже более $35 за баррель
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
И Россия тоже: кто и почему хочет расследования по коронавирусу
Российские партии выбирают популизм, а не народ
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ