Патриарх Кирилл отстранил от управления глав двух епархий

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил от управления правящих архиереев Армавирской и Костомукшской епархий.

Причина данного решения пока неизвестна.

"По решению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями", — сообщается на сайте РПЦ.

Согласно указу предстоятеля РПЦ, в адрес вышеупомянутых архиереев поступили жалобы о правонарушениях, по причине которых дальнейшее управление епархиями невозможно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что патриарх Кирилл попросил материально поддержать священнослужителей. Как написал Кирилл, каждый раз, когда он думает о том, что православные не имеют возможности посещать храмы, он переживает "душевную боль". И напомнил, что священники, совершающие богослужения в закрытых церквях лишены материальной поддержки.