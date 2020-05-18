Президент России Владимир Путин обратился к мусульманам и попросил их прислушаться к рекомендациям муфтиев.
Ранее муфтии советовали жителям России отметить праздник Ураза-Байрам дома, чтобы не создавать лишних угроз для заражения коронавирусом.
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