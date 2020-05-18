Названо условие для возобновления работы спортзалов и кинотеатров

Чтобы спортзалы и кинотеатры смогли возобновить работу, им необходимо пройти все три этапа смягчения ограничений, рекомендованных Роспотребнадзором.

Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова.

"Для того чтобы такие места заработали, организации, нужно пройти все три этапа. В наших методических рекомендациях написаны три этапа", — пояснила чиновница.

Попова подчеркнула, что свободные прогулки, к которым так привыкли россияне, возможны только на третьем этапе смягчения ограничений.