Волонтер из Воронежа продавала продуктовые наборы для малоимущих

В Воронеже обнаружили нечистого на руку волонтера: девушка продавала продукты из наборов для малоимущих россиян. Об этом сообщили в региональном волонтерском центре "Единой России".

На прошлой неделе в городских сообществах во "ВКонтакте" начали появляться сообщения о продаже "дешевых продуктов".