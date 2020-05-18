В Воронеже обнаружили нечистого на руку волонтера: девушка продавала продукты из наборов для малоимущих россиян. Об этом сообщили в региональном волонтерском центре "Единой России".
На прошлой неделе в городских сообществах во "ВКонтакте" начали появляться сообщения о продаже "дешевых продуктов".
"Эта девушка была автоволонтером. Она позвонила и сказала, что видела в новостях, что волонтерам зачтут практику в вузе, и так как она учится, она хотела бы волонтерить. Поволонтерила два дня и пропала. Через неделю появились вот эти сообщения в воронежском паблике", — сообщили в волонтерском центре.
"В итоге она привезла продукты и в четверг вечером (14 мая) извинилась публично. Она продавала продукты отдельно из этого продуктового набора. Она вернула два набора, пять присвоила себе", — добавили в "Единой России".
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