Учебный год в Москве завершен

С 15 мая школьники Москвы отправились на летние каникулы. Им выставили годовые оценки.

За парты ребята вернутся 1 сентября. Учебный год они завершили, не возвращаясь в школу.

"Столичные школьники завершили учебный год, 15 мая им были выставлены итоговые оценки. В оставшиеся две недели участие в дистанционных занятиях будет свободным для всех. Для учащихся девятых и одиннадцатых классов в этот период организована дистанционная подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Порядок сдачи экзаменов будет определен дополнительно", — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Московские школьники перешли на дистанционное обучение 21 марта.

В 2020 году отменили ЕГЭ по базовой математике. Этот экзамен был нужен для выставления оценки в аттестат, но в этом году оценку выставили на основе текущей успеваемости.

В этом году единый госэкзамен будут сдавать только те одиннадцатиклассники, кто планирует поступать в вуз. Остальные от этой процедуру освобождены. Точные даты проведения ЕГЭ в России неизвестны. Не исключено, что экзамены перенесут на август.