С 15 мая школьники Москвы отправились на летние каникулы. Им выставили годовые оценки.
За парты ребята вернутся 1 сентября. Учебный год они завершили, не возвращаясь в школу.
"Столичные школьники завершили учебный год, 15 мая им были выставлены итоговые оценки. В оставшиеся две недели участие в дистанционных занятиях будет свободным для всех. Для учащихся девятых и одиннадцатых классов в этот период организована дистанционная подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Порядок сдачи экзаменов будет определен дополнительно", — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Московские школьники перешли на дистанционное обучение 21 марта.
В 2020 году отменили ЕГЭ по базовой математике. Этот экзамен был нужен для выставления оценки в аттестат, но в этом году оценку выставили на основе текущей успеваемости.
В этом году единый госэкзамен будут сдавать только те одиннадцатиклассники, кто планирует поступать в вуз. Остальные от этой процедуру освобождены. Точные даты проведения ЕГЭ в России неизвестны. Не исключено, что экзамены перенесут на август.
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