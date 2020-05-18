Бывший журналист "Коммерсанта" Иван Сафронов стал советником по информационной политике гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в госкорпорации.
"Приказ подписан, Сафронов приступил к выполнению служебных обязанностей советника Рогозина", — рассказал источник.
Сам Сафронов подтвердил свое назначение. На новой должности он будет выстраивать информационную политику внутри Росксосмоса и входящих в госкорпорацию предприятий.
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