Сотрудники Роскачества при проверке магазинных креветок обнаружили в двух образцах повышенные дозы мышьяка, которые опасны для человека.
В ведомстве напомнили, что в организме диких креветок присутствует мышьяк и другие опасные вещества, поэтому при их покупке нужно знать, где эти креветки были выловлены. Мышьяк был обнаружен в развесных креветках сети "Ашан".
"Наличие неприятного вкуса и запаха свидетельствует о том, что в торговом зале не соблюдались условия хранения продукции. Креветки варено-мороженые должны храниться при температуре от -25 до -18 °С. Нарушение этих условий сказывается на органолептических показателях. Признаки нарушений температурного хранения: наличие неприятного запаха, подсушенная, ржавая поверхность панциря и/или белесые пятна на поверхности панциря", — рассказал заместитель заведующего лабораторией ФГБУ "Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры" Андрей Марцынкевич.
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