В креветках из магазина обнаружена опасная доза мышьяка

Сотрудники Роскачества при проверке магазинных креветок обнаружили в двух образцах повышенные дозы мышьяка, которые опасны для человека.

В ведомстве напомнили, что в организме диких креветок присутствует мышьяк и другие опасные вещества, поэтому при их покупке нужно знать, где эти креветки были выловлены. Мышьяк был обнаружен в развесных креветках сети "Ашан".