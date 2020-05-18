Россиянка три года прожила по "мужскому" паспорту и получила кредит

Жительница Пермского края около трех лет прожила с паспортом, где был указан мужской пол вместо женского. После заключения брака в 2017 году она решила поменять паспорт и ей выдали документ с ошибкой.

Ошибку спустя несколько месяцев обнаружил её муж, однако женщина не стала обращаться в миграционную службу, поскольку была занята. Почти три года она прожила с ошибочным паспортом и даже получила большой кредит в одном из российских банков.

Недавно женщина получила новый паспорт, где ошибка была исправлена.