Жительница Пермского края около трех лет прожила с паспортом, где был указан мужской пол вместо женского. После заключения брака в 2017 году она решила поменять паспорт и ей выдали документ с ошибкой.
Ошибку спустя несколько месяцев обнаружил её муж, однако женщина не стала обращаться в миграционную службу, поскольку была занята. Почти три года она прожила с ошибочным паспортом и даже получила большой кредит в одном из российских банков.
Недавно женщина получила новый паспорт, где ошибка была исправлена.
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