В текущем году Единый государственный экзамен по базовой математике проводить не будут.
Об этом рассказала директора Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.
"Базовой математики в этом году не будет, потому что она у нас работала для государственной итоговой аттестации, для того, чтобы получить аттестат и оценку по математике", — пояснила Решетникова.
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