Задания Единого государственного экзамена не будут упрощать из-за ситуации вокруг пандемии коронавируса.
Об этом рассказала руководитель Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.
"В условиях четырехлетнего действия результатов ЕГЭ мы просто не имеем морального права ни облегчить, ни сделать сложнее материалы ЕГЭ", — пояснила глава ведомства.
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