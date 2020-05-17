На ЕГЭ не будут упрощать задания из-за коронавируса

Задания Единого государственного экзамена не будут упрощать из-за ситуации вокруг пандемии коронавируса.

Об этом рассказала руководитель Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.