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Названы возможные сроки возобновления международных полетов

Общество

Министр транспорта России Евгений Дитрих выразил надежду, что летом международные перелеты будут возобновлены.

"Мы выражаем надежду, что такие решения могут состояться, но в первую очередь они будут зависеть от того, какая обстановка будет в тех странах, куда мы хотели бы отвезти нашего пассажира. И насколько нам в этом смысле разрешат наши санитарно-эпидемиологические власти, какие решения примет правительство и оперативный штаб", — сообщил глава ведомства.

"Для начала в июне, по внутренним линиям, в точках, расположенных на территории страны. Если будет получаться, если мы получим соответствующее разрешение от правительства, нам бы, конечно, хотелось бы очень и международные линии открыть в этом летнем сезоне, дать людям возможность погреться у теплого моря, у теплого солнышка, набраться витамина D, который традиционно нас несколько примиряет с самими собой и убивает вирусы. Поэтому будем стараться, чтобы такое решение могло состояться", — добавил Дитрих.

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Темы минтранс путешествия евгений дитрих международные перелеты
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