При подозрении на коронавирус и последующем уклонении от тестирование на наличие недуга россиянам грозит штраф в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.
Такому же штрафу будут подвергнуты те, кто вернулся из путешествия, но не сообщил об этом медикам. Об этом сообщили в МВД России. Отказ от тестирования будет накладывать административную ответственность по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия".
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.