Россиян будут штрафовать за отказ от тестирования на COVID-19

При подозрении на коронавирус и последующем уклонении от тестирование на наличие недуга россиянам грозит штраф в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.

Такому же штрафу будут подвергнуты те, кто вернулся из путешествия, но не сообщил об этом медикам. Об этом сообщили в МВД России. Отказ от тестирования будет накладывать административную ответственность по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия".