Микробиолог Евгений Плисов рекомендует россиянам реже пользоваться предметами, которые часто передаются из рук в руки, в частности бумажных купюр. Это связано с тем, что коронавирус может жить на них до двух дней.
Специалист добавил, что главное - не купюры, хотя их часто передают из рук в руки, важно обеззараживать руки, так как ими люди чаще всего дотрагиваются до лица.
Плисов рекомендует оставить бумажные купюры полежать в течение двух дней, чтобы ими можно было безопасно пользоваться.
Он рекомендуют отказаться от использования наличных денег в период пандемии. Лучше пока использовать бесконтактную карту.
Кроме того, микробиолог посоветовал аккуратно поправлять маску на лице, чтобы не повысить риск заражения.
Ранее бывший главный санитарный врач России, первый зампредседателя комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко сообщил, что коронавирус нового типа остается активным при температуре +4 градуса.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.