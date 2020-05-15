Коронавирус может оставаться на бумажных купюрах до двух дней

Микробиолог Евгений Плисов рекомендует россиянам реже пользоваться предметами, которые часто передаются из рук в руки, в частности бумажных купюр. Это связано с тем, что коронавирус может жить на них до двух дней.

Специалист добавил, что главное - не купюры, хотя их часто передают из рук в руки, важно обеззараживать руки, так как ими люди чаще всего дотрагиваются до лица.

Плисов рекомендует оставить бумажные купюры полежать в течение двух дней, чтобы ими можно было безопасно пользоваться.

Он рекомендуют отказаться от использования наличных денег в период пандемии. Лучше пока использовать бесконтактную карту.

Кроме того, микробиолог посоветовал аккуратно поправлять маску на лице, чтобы не повысить риск заражения.

Ранее бывший главный санитарный врач России, первый зампредседателя комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко сообщил, что коронавирус нового типа остается активным при температуре +4 градуса.