Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Телеканалы насмехаются над Днем Победы
Источник Правда.Ру

Профессор Борис Бим-Бад: "Не должно быть единой формы обучения"

Общество

В России был проведен опрос, в результате которого выяснилось, что более трети школьников хотели бы остаться на домашнем обучении даже после отмены режима самоизоляции (36,9%), но большинство детей (59,02%) все же хотели бы учиться очно.

О том, сохранится ли в России дистанционная форма обучения и будет ли совершенствоваться традиционная система образования, рассказал действительный член Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор Борис Бим-Бад.

"Я исхожу из того, что учащиеся — все очень разные: одним очень подходит дистанционный формат обучения,  их устраивает со всех точек зрения и помогает в овладении знаниями и навыками, искусствами, так как дистанционное обучение предполагает большую самостоятельность по сравнению с очным обучением, при котором главные действия одобряет или не одобряет авторитетный для них учитель. Им жизненно необходимо сопровождение, наблюдение, подкрепление. Для многих людей очень важно, чтобы их усилия получали бы мгновенное лицензирование, хотя бы "хорошо" или "плохо".

Но ведь заочное обучение тоже было всегда традиционным и тоже пользовалось успехом у тех ребят, о которых мы говорили в начале, которым нужна самостоятельность, одобрение или неодобрение в самых главных пунктах. Ведь у нас всегда были заочные отделения, даже в вузах.

Заочное обучение было еще до Революции и называлось "обучение по переписке". Тогда очень многие иностранные языки даже выучили по переписке, заочно. Поэтому и тот, и другой способ обучения имеет свои плюсы и минусы, и они навсегда сохранятся, всегда будут совершенствоваться очные способы обучения (и заочные, конечно, тоже). 

Будут ли возвращать детей в школы?

Нет, я уверен в том, что детям разрешат выбирать. Конечно, я только об этом и говорю. Не будет у нас единообразия. Поскольку дети разные, то и одинакового обучения не должно быть. Одним одно подходит, а другим — другое.

Конечно, будет совершенствовать традиционное обучение. Желающие будут учиться дистанционно, но это в перспективе. Я повторюсь, успех дистанционного обучения зависит от материальной базы: от компьютеров, качества Интернета, от хороших камер, которые позволяют проводить коллективное обсуждение, например, по Скайпу", — заключил эксперт.

 

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы борис бим-бад дистанционное обучение
Новости Все >
Профессор Марина Шестакова рассказала о перспективах лечения диабета
В Волгоградской области мальчик утонул в пруду на даче
Профессор Борис Бим-Бад: "Не должно быть единой формы обучения"
Телеведущая Мария Миногарова избегает вопросов про беременность
В стене жилого дома в Калининграде нашли минометную мину
Необычный концерт пройдет на дне Симферопольского водохранилища
ЦБ выявил попытки обмана заемщиков при предоставлении кредитных каникул
Трегулова заявила о возможных проблемах с зарубежными экспонатами
Лжесотрудника СК в Ивановской области будут судить за мошенничество
В России могут упростить процедуру оформления банкротства
Последние материалы
Как научить чиновников хорошим манерам
Профессор Марина Шестакова рассказала о перспективах лечения диабета
Корона давит: каково артисту переживать пандемию
В Волгоградской области мальчик утонул в пруду на даче
Профессор Борис Бим-Бад: "Не должно быть единой формы обучения"
Телеведущая Мария Миногарова избегает вопросов про беременность
В стене жилого дома в Калининграде нашли минометную мину
Необычный концерт пройдет на дне Симферопольского водохранилища
ЦБ выявил попытки обмана заемщиков при предоставлении кредитных каникул
Трегулова заявила о возможных проблемах с зарубежными экспонатами
Популярное
Диета
Фруктовый колит или как избежать расстройства пищеварения

Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.

Фруктовый колит или как избежать расстройства пищеварения
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
Общество
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
Новости Украины
У России появился новый рычаг воздействия на Киев
Новости Украины
Табаки отдыхает: Украина вставила свой пятак в разборки США и Китая
Любовь Степушова Что не нравится украинцам в США, куда они уехали из России? Любовь Степушова Василий Амирджанов Власти обяжут салоны красоты снимать "горячее" видео Василий Амирджанов Игорь Буккер Новые сведения лабораторного происхождения COVID-19 Игорь Буккер
Комментарии
Эксперты: после 2020 года мир ждет новая война
Эксперт: в США мясо стало продуктом для богатых
Сенат США пригрозил "Газпрому" введением санкций
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
Табаки отдыхает: Украина вставила свой пятак в разборки США и Китая
Депутат ГД: в самозанятости россиян привлекает комфортный налог
Табаки отдыхает: Украина вставила свой пятак в разборки США и Китая
На 42% больше самозанятых стало в Москве
Эксперт: в США мясо стало продуктом для богатых
Политолог оценил закон о хамстве чиновников
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
Мирового судью сняли с должности на Кубани за скандальный видеоролик
Нарушитель самоизоляции в Екатеринбурге полез в драку с полицейскими
Эксперты: после 2020 года мир ждет новая война
"Нас будут чипизировать": в КПРФ предупредили о скрытой угрозе
"Должен проиграть, но победит": Лукашенко пошел на выборы-2020
Багдасаров: правду о войне нужно защищать санкционно
"Нас будут чипизировать": в КПРФ предупредили о скрытой угрозе
"Газпром" бросает вызов США. Оправдан ли риск?
Москву 16 мая продезинфицируют
В Москве сотрудники метрополитена перешли на удаленную работу
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ