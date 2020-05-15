В России был проведен опрос, в результате которого выяснилось, что более трети школьников хотели бы остаться на домашнем обучении даже после отмены режима самоизоляции (36,9%), но большинство детей (59,02%) все же хотели бы учиться очно.

О том, сохранится ли в России дистанционная форма обучения и будет ли совершенствоваться традиционная система образования, рассказал действительный член Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор Борис Бим-Бад.

"Я исхожу из того, что учащиеся — все очень разные: одним очень подходит дистанционный формат обучения, их устраивает со всех точек зрения и помогает в овладении знаниями и навыками, искусствами, так как дистанционное обучение предполагает большую самостоятельность по сравнению с очным обучением, при котором главные действия одобряет или не одобряет авторитетный для них учитель. Им жизненно необходимо сопровождение, наблюдение, подкрепление. Для многих людей очень важно, чтобы их усилия получали бы мгновенное лицензирование, хотя бы "хорошо" или "плохо".

Но ведь заочное обучение тоже было всегда традиционным и тоже пользовалось успехом у тех ребят, о которых мы говорили в начале, которым нужна самостоятельность, одобрение или неодобрение в самых главных пунктах. Ведь у нас всегда были заочные отделения, даже в вузах.

Заочное обучение было еще до Революции и называлось "обучение по переписке". Тогда очень многие иностранные языки даже выучили по переписке, заочно. Поэтому и тот, и другой способ обучения имеет свои плюсы и минусы, и они навсегда сохранятся, всегда будут совершенствоваться очные способы обучения (и заочные, конечно, тоже).

Будут ли возвращать детей в школы?

Нет, я уверен в том, что детям разрешат выбирать. Конечно, я только об этом и говорю. Не будет у нас единообразия. Поскольку дети разные, то и одинакового обучения не должно быть. Одним одно подходит, а другим — другое.

Конечно, будет совершенствовать традиционное обучение. Желающие будут учиться дистанционно, но это в перспективе. Я повторюсь, успех дистанционного обучения зависит от материальной базы: от компьютеров, качества Интернета, от хороших камер, которые позволяют проводить коллективное обсуждение, например, по Скайпу", — заключил эксперт.