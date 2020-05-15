Опрос: Больше половины россиян не работают

Больше половины жителей России сейчас не работают. Это пенсионеры, дети, а также те, кто потерял работу из-за эпидемии коронавируса.

Таковы результаты опроса, проведенного ВЦИОМ. Согласно им, неработающими сейчас являются 54% опрошенных. Еще 27% респондентов ответили, что продолжают трудиться в офисе. 16% были вынуждены уйти на удаленку.

Среди тех, кто перешел на дистанционный формат работы, 61% не довольны такими условиями. Многие не могут сосредоточиться, а также им не хватает прямого контакта с людьми. Среди тех, кому подходит такой формат работы, большинство довольны, что не нужно тратить время на дорогу до офиса, а также тем, что имеют гибкий график. 60% удаленщиков — бюджетники, 51% — сотрудники коммерческого сектора. Большинству из них не пришлось осваивать дополнительных навыков, чтобы перейти на дистанционную работу.

Ранее "Правда.Ру" писала, что коронавирус подтолкнул бизнес к активному освоению онлайн-технологий. Например, в сфере здравоохранения чаще стали использовать навыки телемедицины, рестораны и другие предприятия общепита наладили доставку, даже юридические консультации идут онлайн.