Больше половины жителей России сейчас не работают. Это пенсионеры, дети, а также те, кто потерял работу из-за эпидемии коронавируса.
Таковы результаты опроса, проведенного ВЦИОМ. Согласно им, неработающими сейчас являются 54% опрошенных. Еще 27% респондентов ответили, что продолжают трудиться в офисе. 16% были вынуждены уйти на удаленку.
Среди тех, кто перешел на дистанционный формат работы, 61% не довольны такими условиями. Многие не могут сосредоточиться, а также им не хватает прямого контакта с людьми. Среди тех, кому подходит такой формат работы, большинство довольны, что не нужно тратить время на дорогу до офиса, а также тем, что имеют гибкий график. 60% удаленщиков — бюджетники, 51% — сотрудники коммерческого сектора. Большинству из них не пришлось осваивать дополнительных навыков, чтобы перейти на дистанционную работу.
Ранее "Правда.Ру" писала, что коронавирус подтолкнул бизнес к активному освоению онлайн-технологий. Например, в сфере здравоохранения чаще стали использовать навыки телемедицины, рестораны и другие предприятия общепита наладили доставку, даже юридические консультации идут онлайн.
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Переменки, веселая толпа голодных школяров в столовой, походы "всей параллелью" — ничего этого не будет у российских школьников после того, как пандемия и дистанционное обучение закончатся.