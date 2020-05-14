Адвокат: камеры в салонах красоты не нарушат прав клиентов

В салонах красоты Нижнего Новгорода планируют повесить камеры, чтобы контролировать соблюдение сотрудниками и клиентами требований правил безопасности, установленных Роспотребнадзором. "Правда.Ру" выяснила, не нарушит ли это права клиентов.

Как объяснил адвокат, председатель московской коллегии адвокатов, директор компании "Князев и партнеры" Андрей Князев, нарушения не будет, если клиент будет предупрежден о съемке.

"Это общественное место, как, например, магазин, банк. Естественно, камеры не должны быть установлены в местах, где люди переодеваются, где выполняются какие-то интимные процедуры. Скорее всего, это должны быть административные помещения — вход, ресепшн. Конечно, если это будет в процедурном кабинете, где эпиляцию выполняют, то, конечно, это будет нарушением", — рассказал адвокат.

Он напомнил, что камеры сейчас окружают людей повсюду. Стоит выйти из дома, попадаешь в кадр 10-20 камер. Они установлены в лифтах, подъездах, на дорогах, в магазинах, на парковках и во многих других местах.

Стоит отметить, что власти Нижегородской области не только обязали салоны красоты установить камеры, но и компенсируют им половину стоимости техники