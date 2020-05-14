Facebook запустили бесплатные групповые видеозвонки

Компания Facebook запускает бесплатные групповые звонки между пользователями социальной сети. Известно, что одновременно общаться могут 50 человек без ограничений по времени.

"С таким количеством людей дома по всему миру, мы все полагаемся на видеочат, чтобы почувствовать себя рядом с близкими нам людьми", — написал основатель Facebook Марк Цукенберг на своей личной странице.

По словам Цукенберга, сервис групповых видеозвонков уже работает в Америке, а на следующей неделе он станет доступным пользователям по всему миру.