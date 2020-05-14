Компания Facebook запускает бесплатные групповые звонки между пользователями социальной сети. Известно, что одновременно общаться могут 50 человек без ограничений по времени.
"С таким количеством людей дома по всему миру, мы все полагаемся на видеочат, чтобы почувствовать себя рядом с близкими нам людьми", — написал основатель Facebook Марк Цукенберг на своей личной странице.
По словам Цукенберга, сервис групповых видеозвонков уже работает в Америке, а на следующей неделе он станет доступным пользователям по всему миру.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".