Эксперт: страховка от коронавируса – это рекламная акция

Рекламной кампанией назвал страховку от коронавируса эксперт. По мнению председателя "Общества по защите прав потребителей в сфере страхования" Игоря Пушкаря, компания меньше заплатит застрахованным в случае их заболевания, чем если бы просто организовала рекламу своих услуг.

Он подчеркнул, что компания своего добилась — после выплаты одной компенсации ее название мелькает во всех средствах массовой информации.

"Подобного рода страховые продукты все-таки являются больше рекламными. Я думаю, что страховые компании, предлагающие страхование от коронавируса, не преследуют цель распространить этот вид страхования массово и обеспечить страховой защитой людей, которые действительно заболеют этим коронавирусом. Вообще, все страхование основано на расчете риска. То есть для того, чтобы точно определить страховой тариф, необходимы статистические данные за долгий период времени. Чтобы тарифы были объективными, а страхование рентабельным, необходима серьезная статистика. Так как коронавирус — заболевание новое, ни о каком прошлом опыте вести речь нельзя. Соответственно, нельзя примерно рассчитать, какие тарифы позволят страховой компании быть рентабельной и массово распространять этот продукт. Мне кажется, реклама, связанная с этой страховкой, стоила бы страховым компаниям гораздо больше, чем они выплатят нескольким страхователям, которые получат эти страховки", — оценил ситуацию эксперт.

Напомним, что ранее стало известно, что житель Уфы стал первым россиянином, который получил страховую компенсацию за коронавирус. Он приобрел полис, а в результате заразился COVID-19.