Рособрнадзор назвал возможную дату начала проведения ЕГЭ

В 2020 году Единый государственный экзамен будут сдавать только те учащиеся, кому результаты экзамены нужны для поступления в высшее учебное заведение.

Как сообщает ТАСС, сроки сдачи ЕГЭ будут перенесены на более поздние даты. Сейчас рассматривается вариант проведения экзаменов начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки.

Точные даты проведения ЕГЭ неизвестны

Окончательное решение примут с учетом развития эпидемиологической ситуации в стране.

Напомним, что 13 мая Минпросвещения объявило том, что ЕГЭ перенесут на более поздние даты. Затем в Рособрнадзоре предложили провести экзамен с 4 по 25 августа или с 11 по 31 августа.

В Минобрнауки сообщили, что в настоящее время идет подготовка к приемной кампании на случае если ЕГЭ будет проходить в августе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что родительский комитет страны выступает за отмену ЕГЭ. Председатель национального родительского комитета России Ирина Волынец пояснила, что ЕГЭ — необъективная аттестация, она очень формализированная, и экзамен, к которому отдельно нужно готовиться в плане оформления своих ответов и оформления бланков, — профанация.