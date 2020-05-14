Главное надзорное ведомство сообщило о том, что генеральный прокурор России Игорь Краснов приказал всем прокурорам мгновенно реагировать на жалобы медиков о несвоевременных выплатах.
"Генеральный прокурор указал, что органы прокуратуры обязаны максимально оперативно реагировать на обращения граждан, в том числе предпринимателей, медицинских работников о нарушениях их трудовых и иных социальных прав, особенно в части неполучения положенных выплат и отсутствия достаточных средств индивидуальной защиты", — говорится в релизе.
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".