Проблемы с задержками выплат врачам будут оперативно решаться

Главное надзорное ведомство сообщило о том, что генеральный прокурор России Игорь Краснов приказал всем прокурорам мгновенно реагировать на жалобы медиков о несвоевременных выплатах.