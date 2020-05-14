В России завершается отопительный сезон. Сейчас батареи остыли в домах жителей 45 регионов страны.
Итоги отопительного сезона и подготовку к следующему подвели в правительстве.
"Общее количество технологических происшествий по сравнению с предыдущим отопительным периодом уменьшилось на 8%. По сравнению с отопительным периодом 2018-2019 гг. количество инцидентов и аварий в сфере теплоснабжения снизилось почти на 6%, а в сфере водоснабжения и водоотведения — более чем на 9%", — рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров.
В случае неполадок россияне пишут жалобы. В этом году в органы государственного жилищного надзора поступило 68 тысяч обращений. Отмечается, что жалоб на отсутствие отопления стало меньше на 35%.
Специалисты заявили, что изношенность объектов коммунальной инфраструктуры растет. При этом все чаще россияне не оплачивают коммунальные услуги, что мешает качественной модернизации объектов ЖКХ.
Ранее "Правда.Ру" писала, что в Подмосковье с 1 июля начнется плановое отключение горячей воды.
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".