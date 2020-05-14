ЕГЭ в России планируют провести до сентября

В течение ближайших трех месяцев в России планируют провести единый государственный экзамен. Важно организовать его до начала нового учебного года.

Об этом рассказали в Министерстве образования и науки.

"Для себя мы определяем следующим образом, что ЕГЭ должен начаться не позднее 1 сентября, чтобы мы могли все процедуры завершить", — рассказал замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев.

ЕГЭ необходим для поступления в вузы. Зачислить студентов нужно до 1 сентября, чтобы не сорвать начало нового учебного года в вузах.

Напомним, что в этом году единый госэкзамен могут сдавать не все. Обязательные экзамены по русскому языку и математике отменены. ЕГЭ не будут сдавать те ребята, которые не планируют поступать в вуз. Им выставят оценки в аттестат на основании текущей успеваемости.

Остальные ребята сами выберут, какие предметы и в каком количестве они будут сдавать. Это зависит от требований, которые предъявляют вузы при приеме абитуриентов на разные специальности.

Ранее планировалось проведение ЕГЭ 8 июня. Но из-за эпидемии срок перенесли. Новую дату пока не озвучили.