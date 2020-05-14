Иностранцы смогут получить вид на жительство России, купив квартиру

Приобретение любого вида недвижимости может помочь в получении вида на жительства в России. Такой вариант для иностранцев сейчас рассматривают в Госдуме.

С инициативой выступило Минэкономразвития. В законопроекте не указано, какой вид недвижимости должен приобрести иностранец — жилую или коммерческую.

"Стимулирование притока и упрощение доступа иностранных инвесторов необходимо в условиях усиления конкурентной борьбы с развитыми зарубежными странами за инвесторов, способствующих ускоренному технологическому обновлению и развитию российской экономики", — пояснили в министерстве.



Авторы законопроекта сомневаются, что принятие закона вызовет всплеск интереса к России у иностранных инвесторов. Однако, если его примут, он может вступить в силу уже в середине лета следующего года.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России упростили получение гражданства иностранцами. Для граждан Украины, Белоруссии, Казахстана и Молдавии отменили требование, по которому перед получением российского гражданства необходимо прожить в России не менее пяти лет. Кроме того, им не нужно подтверждать законные источники средств к существованию.