МВД: случаев домашнего насилия стало меньше

Роста случаев домашнего насилия в России нет. Такое заявление сделали в Министерстве внутренних дел. Так, в ведомстве отреагировали на сообщения, что в условиях продолжительной самоизоляции все чаще фиксируются случаи агрессии со стороны домочадцев.

"Утверждения представителей некоторых общественных организаций о росте семейно-бытовых преступлений в период действия ограничительных мер не нашли объективного подтверждения. В апреле 2020 года зарегистрировано на 9% меньше, чем в апреле 2019 года, посягательств в сфере семейно-бытовых отношений", — сообщается на сайте МВД.

Так, по сравнению с апрелем прошлого года в 2020 году в России произошло на 14,6% меньше случаев причинения тяжкого вреда здоровью. Причинение вреда здоровью средней тяжести стало происходить реже на 17,1%, а легкого вреда здоровью — на 3,3%.Вместе с тем ранее был зафиксирован рост обращений в связи с домашними побоями: за время самоизоляции их количество выросло в 2,5 раза. К борьбе с домашним насилием в России приступило Минкомсвязи.