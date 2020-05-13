Выпускники, планирующие после школы поступить в вуз, сами решат, сколько и какие предметы в формате ЕГЭ они будут сдавать. Такое решение приняли в Минпросвещения.
Как пояснил глава министерства Сергей Кравцов, это зависит от того, какие предметы необходимы для зачисления в вуз.
"Как правило, помимо русского языка выпускники сдают не более двух экзаменов. При этом у них есть право выбирать то количество экзаменов, которое будет им необходимо для поступления. Вузы самостоятельно определяют количество экзаменов на ту или иную специальность", — пояснил министр.
Также в России разработали правила для сдачи единого государственного экзамена. Школьников рассадят на большое расстояние друг от друга, им измерят температуру, организуют санитарную обработку рук.
Ранее также принято решение о том, что сроки старта ЕГЭ сдвинуты. Планировалось, что первые экзамены выпускники сдадут уже 8 июня. Новые сроки пока не названы.
Ребятам, которые после школы не планируют поступать в высшие учебные заведения, сдавать ЕГЭ не придется. Годовые оценки им выставят на основе текущей успеваемости.
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