На сайте Роспотребнадзора опубликовали рекомендации по работе вахтовым методом.
"Лабораторное обследование рабочих на COVID-19 за двое суток до отправки на вахту. Допуск к работе при отсутствии признаков заболевания и наличии отрицательного теста на COVID-19", — говорится в рекомендациях.
Также работодателям, которые принимают вахтовых рабочих, не рекомендуется привлекать к деятельности граждан старше 65 лет.
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