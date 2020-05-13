Роспотребнадзор дал рекомендации по работе вахтовым методом

На сайте Роспотребнадзора опубликовали рекомендации по работе вахтовым методом.

"Лабораторное обследование рабочих на COVID-19 за двое суток до отправки на вахту. Допуск к работе при отсутствии признаков заболевания и наличии отрицательного теста на COVID-19", — говорится в рекомендациях.

Также работодателям, которые принимают вахтовых рабочих, не рекомендуется привлекать к деятельности граждан старше 65 лет.