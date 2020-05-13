У 61-летнего Михаила Ширвиндта родился сын от новой супруги

Режиссер и актер Александр Ширвиндт сообщил, что его 61-летний сын Михаил Ширвиндт снова стал отцом.

Известно, что еще зимой Михаил женился. От предыдущего брака с актрисой Александрой Морозовой у него есть дочь Александра.

Стоит отметить, что месяц назад Александр Ширвиндт стал прадедушкой. У дочери Михаила родились близнецы — мальчиков назвали Семен и Матвей.

Их уже привозили показать знаменитому прадедушке. Он стоял на расстоянии трех метров от детей, был в маске. По словам Александра Ширвиндта, один из мальчиков был очень маленьким, помещался на ладони, а второй, наоборот, оказался крупным.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 85-летний художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт сообщил, что собирается завершить карьеру и уйти на пенсию. По его мнению, он уже слишком стар, чтобы руководить театром.