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Источник Правда.Ру

До 1 июля россияне могут дистанционно отказаться от поездки на поезде

Общество

Россияне, которые заранее приобрели билеты на поезда дальнего следования, но не смогут ими воспользоваться, могут отменить поездку. Сделать это можно дистанционно.

ОАО "РЖД" продлили возможность дистанционной отмены до 1 июля.

"Холдинг "РЖД" увеличивает срок действия услуги дистанционного возврата неиспользованных проездных документов для пассажиров в дальнем следовании. Такое решение обусловлено действием в отдельных субъектах РФ ряда ограничительных мер, введенных из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Теперь вернуть неиспользованные билеты дистанционно можно на поезда, отправляющиеся до 1 июля 2020 года включительно", — сообщает пресс-служба перевозчика.

Ранее вариант дистанционной отмены действовал до 1 июня. Чтобы отказаться от билетов, не выходя из дома, нужно позвонить по телефону горячей линии 8-800-775-00-00 и сообщить о своих намерениях. В течение полугода несостоявшийся пассажир сможет получить обратно деньги за неиспользованный билет.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в апреле РЖД сократили пассажирские перевозки почти на 70%. Поездами в этом месяцев воспользовались чуть более 30 миллионов человек.

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Темы рдж поезд возврат билета дистанционная отмена российские железные дороги
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