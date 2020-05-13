Россияне, которые заранее приобрели билеты на поезда дальнего следования, но не смогут ими воспользоваться, могут отменить поездку. Сделать это можно дистанционно.
ОАО "РЖД" продлили возможность дистанционной отмены до 1 июля.
"Холдинг "РЖД" увеличивает срок действия услуги дистанционного возврата неиспользованных проездных документов для пассажиров в дальнем следовании. Такое решение обусловлено действием в отдельных субъектах РФ ряда ограничительных мер, введенных из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Теперь вернуть неиспользованные билеты дистанционно можно на поезда, отправляющиеся до 1 июля 2020 года включительно", — сообщает пресс-служба перевозчика.
Ранее вариант дистанционной отмены действовал до 1 июня. Чтобы отказаться от билетов, не выходя из дома, нужно позвонить по телефону горячей линии 8-800-775-00-00 и сообщить о своих намерениях. В течение полугода несостоявшийся пассажир сможет получить обратно деньги за неиспользованный билет.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в апреле РЖД сократили пассажирские перевозки почти на 70%. Поездами в этом месяцев воспользовались чуть более 30 миллионов человек.
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