Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил о необходимости своевременной оплаты труда медиков.
"Меры (поддержки — прим. ред.), действительно, очень серьезные. Поэтому хочу обратить внимание коллег на вопросы их исполнения. Все решения по поддержке экономики и граждан не будут иметь должного эффекта, если люди и бизнес не получат средства вовремя. Это касается всех дополнительных выплат и, прежде всего, доплат и социальных гарантий медикам, на задержку выплат которым в понедельник обратил внимание президент", — сказал Мишустин в ходе совещания о социально-экономической ситуации в России.
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".