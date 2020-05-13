Агентство РИА "Новости" провело опрос среди кредитных организаций, по результатам которого оказалось, что российские банки создают более выгодные условия по кредитам для тех, кто оформляет заявки онлайн.
"По потребительским кредитам при подаче заявки и оформлении кредита онлайн в Промсвязьбанке предоставляется постоянно действующая скидка 0,5 процентного пункта", — прокомментировала директор по развитию продаж в цифровых каналах "Промсвязьбанка" Юлия Михайловская.
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".