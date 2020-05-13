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Источник Правда.Ру

Опрос показал выгоду удаленного получения кредитов

Общество

Агентство РИА "Новости" провело опрос среди кредитных организаций, по результатам которого оказалось, что российские банки создают более выгодные условия по кредитам для тех, кто оформляет заявки онлайн.

"По потребительским кредитам при подаче заявки и оформлении кредита онлайн в Промсвязьбанке предоставляется постоянно действующая скидка 0,5 процентного пункта", — прокомментировала директор по развитию продаж в цифровых каналах "Промсвязьбанка" Юлия Михайловская.

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