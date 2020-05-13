"Жили как-то, не скулили": чиновницу уволили за комментарий в соцсети

В городе Энгельс Саратовской области уволена ио директора государственного «Центра молодежных инициатив» Лидия Бузовчук.

Поводом для проведения служебной проверки и вынесения решения о несоответствии занимаемой должности стал комментарий в соцсети «ВКонтакте».

Чиновница "отметилась" под постом в группе "Подслушано.Энгельс" об объявлении президентом назначения выплат пособия на детей с трех до 15 лет в размере 10 тысяч рублей в рамках поддержки граждан в условиях коронавируса.

скрин ВК "Подслушано.Энгельс"

О последовавшем кадровом решении сообщают «Свободные новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

скрин сайта https://fn-volga.ru

И очень похоже на то, что госпожа Бузовчук - Прозорова еще "легко отделалась". Ведь, как сообщала "Правда.Ру", скоро Госдума будет рассматривать законопроект, по которому "за неподобающее поведение" чиновников начнут наказывать рублем. Об этом подробнее - здесь.

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