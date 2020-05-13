Воспитательница соцприюта в Уфе считает детей "будущими проститутками"

Очередной "педагогический" скандал грянул сегодня в Уфе: там воспитательница социального приюта разместила на своей странице в соцсети видео того, как она - в прямом смысле слова - издевается над воспитанниками. Скорректированный ролик опубликовал ТК РЕН-ТВ.

Разместить "шедевр", снятый "педагогом" мы не можем по этическим соображениям - там много нецензурной лексики.

Широкой огласке происшествие предано пабликом "Плохие новости" в соцсети ВК. Администрация сообщества просит считать публикацию официальным обращением в правоохранительные органы.

Официальных комментариев по поводу видео, размещенных в аккаунте воспитательницы (доступ к которому, кстати, она ограничила), пока не поступало.

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