Новым сервисом портала Госуслуг, запущенным специально для приема заявок на назначение выплаты пособия на детей от 3 до 16 лет, уже воспользовались более миллиона россиян.
Об этом сообщили в Минкомсвязи.
Напомним, что 12 мая для "разгрузки" портала, который рухнул практически сразу после того, как президент озвучил информацию о единовременной "вирусной" мере поддержки семей с детьми, был запущен спецсервис posobie16.gosuslugi.ru.
"По данным на 22:30 мск, число заявлений достигло одного миллиона", — говорят в пресс-службе Минкомсвязи.
Подать заявление на выплату можно до 1 октября 2020 года, либо воспользовавшись спецстраницей на сайте Госуслуг, либо обратившись в ПФР (можно лично, а можно в личном кабинете на сайте фонда).
Срок обработки обращения - 5 дней. Выплата происходит в последующие три дня.
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