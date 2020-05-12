Весенний призыв-2020 стартовал в очном режиме

С 12 мая призывные комиссии начали работать в очном режиме. В Министерстве обороны РФ отметили, что весенний призыв в условиях пандемии проводится с соблюдением всех мер предосторожности.

Пандемия COVID-19 внесла некоторые коррективы в ход весеннего призыва. Сначала во всех военкоматах была организована дистанционная работа. В таком режиме удалось собрать необходимую информацию о будущих призывниках и составить списки новобранцев. Теперь при соблюдении повышенных мер безопасности будут проводиться очные встречи с молодыми людьми. Первые отправки предположительно назначены с 20 мая.

"Отмечаю хорошую, конструктивную работу начальника Генштаба Николая Герасимова и офицеров, отвечающих за призыв. В условиях пандемии деятельность призывных комиссий организована максимально безопасно для здоровья как новобранцев, так и членов комиссий", — сказал зампред Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Так, составлен специальный график посещения военкоматов, чтобы избежать массового скопления новобранцев.

При этом те, кто имеет право на отсрочку или освобождение от воинской службы, будут приниматься отдельно.

Кроме того, персонал обеспечен всеми необходимыми средствами защиты: маски, перчатки и дезинфицирующие средства.

Также в зданиях появились тест-системы.

Люди с повышенной температурой или иными признаками заболевания не смогут попасть на призывные пункты.

Здоровые бойцы будут доставляться в воинские части отдельными вагонами и самолетами. По прибытии к месту службы молодые люди пройдут двухнедельный карантин.

Тем временем в воинских частях продолжаются профилактические мероприятия по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной инфекции. Повышена регулярность обработки всей территории и помещений, при помощи антисептических растворов проводится дезинфекция мест общего пользования, а также фасадов, дорог и техники.

Дополнительные меры безопасности применяют и при работе столовых.

Завтраки, обеды и ужины теперь подают посменно, а во время раздачи и приема пищи расстояние между военнослужащими составляет не менее 1,5 метров.

На пищеблоках увеличено количество дезинфекционных мероприятий.

В остальном организация питания не претерпела изменений. Солдаты и офицеры продолжают три раза в день получать сбалансированную и качественную пищу. Благодаря системе "шведский стол" каждый военнослужащий может выбрать любые из представленных блюд, скомпоновав обед по своему усмотрению. Обычно в меню по 2-3 варианта салатов, супов, горячего и напитков. Над составлением рациона работают диетологи и технологи, а приготовлением занимаются профессиональные повара комбинатов питания.

Стоит отметить, что в ходе весенней кампании-2020 ряды Вооруженных сил России должны пополнить 135 000 новобранцев — столько же было призвано в 2019 году.