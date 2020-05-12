Весенний призыв-2020 стартовал в очном режиме

С 12 мая призывные комиссии начали работать в очном режиме. В Министерстве обороны РФ отметили, что весенний призыв в условиях пандемии проводится с соблюдением всех мер предосторожности.
Пандемия COVID-19 внесла некоторые коррективы в ход весеннего призыва. Сначала во всех военкоматах была организована дистанционная работа. В таком режиме удалось собрать необходимую информацию о будущих призывниках и составить списки новобранцев. Теперь при соблюдении повышенных мер безопасности будут проводиться очные встречи с молодыми людьми. Первые отправки предположительно назначены с 20 мая.
"Отмечаю хорошую, конструктивную работу начальника Генштаба Николая Герасимова и офицеров, отвечающих за призыв. В условиях пандемии деятельность призывных комиссий организована максимально безопасно для здоровья как новобранцев, так и членов комиссий", — сказал зампред Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Так, составлен специальный график посещения военкоматов, чтобы избежать массового скопления новобранцев.
Здоровые бойцы будут доставляться в воинские части отдельными вагонами и самолетами. По прибытии к месту службы молодые люди пройдут двухнедельный карантин.
Тем временем в воинских частях продолжаются профилактические мероприятия по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной инфекции. Повышена регулярность обработки всей территории и помещений, при помощи антисептических растворов проводится дезинфекция мест общего пользования, а также фасадов, дорог и техники.
Дополнительные меры безопасности применяют и при работе столовых.
В остальном организация питания не претерпела изменений. Солдаты и офицеры продолжают три раза в день получать сбалансированную и качественную пищу. Благодаря системе "шведский стол" каждый военнослужащий может выбрать любые из представленных блюд, скомпоновав обед по своему усмотрению. Обычно в меню по 2-3 варианта салатов, супов, горячего и напитков. Над составлением рациона работают диетологи и технологи, а приготовлением занимаются профессиональные повара комбинатов питания.
Стоит отметить, что в ходе весенней кампании-2020 ряды Вооруженных сил России должны пополнить 135 000 новобранцев — столько же было призвано в 2019 году.
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