Школьные экзамены могут приравнять к ЕГЭ

Промежуточные итоги школьной аттестации могут приравнять к результатам ОГЭ и ЕГЭ. Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Госдуме. Это станет основанием для выдачи аттестатов.