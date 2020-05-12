Промежуточные итоги школьной аттестации могут приравнять к результатам ОГЭ и ЕГЭ. Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Госдуме. Это станет основанием для выдачи аттестатов.
"И дети, и родители сегодня будут знать, что при любом варианте развития событий это не будет потерянный год, эти проблемы будут решены", - сообщил глава комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров.
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