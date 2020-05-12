Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Телеканалы насмехаются над Днем Победы
Источник Правда.Ру

В Челябинской области в три раза вырос спрос на медсестер

Общество

В Челябинской области в марте и апреле в три раза увеличилось количество открытых вакансий для медсестер по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Аналитики провели исследование и выяснили, что средний медицинский персонал из региона востребован в медучреждениях по всей России. На рынке труда даже есть предложения, в которых кандидату предлагают переезд.

Требования к опыту работы

Больше 50% вакансий, открытых в Челябинской области, доступны для медсестер, не имеющих опыта работы. Около трети вакансия предполагают наличие опыта работа от 1 до 3 лет.

46% медсестер, которые ищут работу на HeadHunter, проработали в профессии в течение шести лет. Начинающих медсестер на рынке труда только 18%.

В Челябинской области на одну вакансию медсестры приходился один кандидат при норме 5-6 человек на место. Средняя заработная плата медсестер составляет 29 тыс. руб.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Челябинске продлили карантин до лета.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы медсестра рынок труда челябинская область
Новости Все >
В Венгрии объявил о банкротстве туроператор Robinson Tours
Петербургская больница откажется от ИВЛ "Авента-М"
Из группы Тутберидзе ушла ещё одна фигуристка
Ситуацию на нефтяных рынках Путин обсудил с Сечиным
В Челябинской области в три раза вырос спрос на медсестер
Жителя Казани будут судить за захват заложников и угрозу убийством
Депздрав Москвы разъяснил, почему маска и перчатки обязательны
В "Сельте" оценили состояние Смолова после возобновления тренировок
Спикер ГД призвал депутатов соблюдать дистанцию на заседаниях
Жители Калининградской области могут отправиться к морю
Последние материалы
Спикер ГД призвал депутатов соблюдать дистанцию на заседаниях
Жители Калининградской области могут отправиться к морю
В России возобновил работу завод Toyota
Полис ОСАГО в России можно будет купить без техосмотра
В Бурятии проводят проверку по факту нападения на врачей скорой помощи
В Кабуле погибли пять человек при нападении на больницу
Жители Подмосковья массово нарушали самоизоляцию в выходные
Чемпионат мира по мини-футболу перенесен на 2021 год
Влад Соколовский заразился коронавирусом
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Тверской области
Популярное
Российский шоу-бизнес
Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала в День Победы

Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.

Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала в День Победы
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Мир. Новости мира
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Общество
Работающим пенсионерам могут снизить пенсии
Общество
Стало известно, кто получит доплату к пенсии в размере 5700 рублей
Любовь Степушова Саудовская Аравия не выдержала конкуренции за нефтяной рынок Любовь Степушова Игорь Буккер Кто пытается украсть у нас Великую Победу? Игорь Буккер Василий Амирджанов Гитлер в героях войны и "Скакалки Победы" Василий Амирджанов
Комментарии
Саудовская Аравия не выдержала конкуренции за нефтяной рынок
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Из-за ошибки большинство семей с детьми не смогут получить по 10 тысяч
В Приморье в суд направлено дело о контрабанде леса на 450 млн рублей
Пропускная система вычислит неплательщиков налогов
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
Коронавирус разрушил глобализм и изменит весь мир
Житель Югры перевел “целительнице” больше миллиона рублей
Уже три человека претендуют на место президента Белоруссии
Россия получает бронзу по числу зараженных коронавирусом
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Никулин: у коронавируса нет природного резервуара
Украинцы не поддаются переформатированию по "европейской формуле"
Александр Бузгалин: со﻿циальные достижения мира — результат Ленинского Октября
"Право на ремонт": почему американские военные не могут починить собственные машины
Уже три человека претендуют на место президента Белоруссии
Армия США нуждается в браслете, определяющем COVID-19
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
"Право на ремонт": почему американские военные не могут починить собственные машины
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Коронавирус показал, чего стоит суверенитет России
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ