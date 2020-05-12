В Челябинской области в марте и апреле в три раза увеличилось количество открытых вакансий для медсестер по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Аналитики провели исследование и выяснили, что средний медицинский персонал из региона востребован в медучреждениях по всей России. На рынке труда даже есть предложения, в которых кандидату предлагают переезд.
Больше 50% вакансий, открытых в Челябинской области, доступны для медсестер, не имеющих опыта работы. Около трети вакансия предполагают наличие опыта работа от 1 до 3 лет.
46% медсестер, которые ищут работу на HeadHunter, проработали в профессии в течение шести лет. Начинающих медсестер на рынке труда только 18%.
В Челябинской области на одну вакансию медсестры приходился один кандидат при норме 5-6 человек на место. Средняя заработная плата медсестер составляет 29 тыс. руб.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Челябинске продлили карантин до лета.
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