Первую выплату по страховке от коронавируса получил житель Уфы

Житель Уфы получил страховую выплату в размере 50 тысяч рублей. Ранее он стал одним из первых, кто решил застраховать себя от заражения коронавирусом. Теперь он стал первым страхователем, который столкнулся с реализацией такого риска.

Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу "АльфаСтрахование".

У жителя Уфы COVID-19 протекал в легкой форме. В страховую компанию он предоставил заключение врача о наличии у него коронавирусной инфекции. К нему он приложил результаты теста.