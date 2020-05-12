Житель Уфы получил страховую выплату в размере 50 тысяч рублей. Ранее он стал одним из первых, кто решил застраховать себя от заражения коронавирусом. Теперь он стал первым страхователем, который столкнулся с реализацией такого риска.
Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу "АльфаСтрахование".
У жителя Уфы COVID-19 протекал в легкой форме. В страховую компанию он предоставил заключение врача о наличии у него коронавирусной инфекции. К нему он приложил результаты теста.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.