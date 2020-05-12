Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в интернете приобретает популярность новый вид мошенничества на кредитных историях. Ущерб от действий злоумышленников уже оценивают в миллионы рублей.
"Мошенники, пользуясь проблемами людей с обслуживанием долга, завлекают их на фальшивые сайты для получения кредитной истории. Эту информацию гражданам обещают предоставить после заполнения анкеты и оплаты в размере 299 рублей. Однако люди не только не получают желаемого, но и предоставляют злоумышленникам свои персональные данные, которые можно использовать для хищений средств со счетов. Более продвинутые мошенники даже предлагают жертвам улучшить рейтинг платежеспособности", — сообщили "Известия".
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