Злоумышленники предлагают россиянам новую кредитную историю

Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в интернете приобретает популярность новый вид мошенничества на кредитных историях. Ущерб от действий злоумышленников уже оценивают в миллионы рублей.