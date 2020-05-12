В Санкт-Петербурге продлили ограничения до 31 мая

Жители Санкт-Петербурга вынуждены будут соблюдать режим самоизоляции, введенный из-за распространения коронавируса, до 31 мая.

Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

В Петербурге пока продолжают действовать все введенные ограничения.

Жители Северной столицы в общественных местах обязаны носить медицинские маски и перчатки, чтобы не допустить распространение вируса.

По словам Беглова, решение о продлении ограничений связано с тем, что в городе ухудшилась санитарно-эпидемиологическая ситуация.

Стоит напомнить, что 11 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что с 12 мая завершается нерабочих дней. Но многие решения должны быть приняты властями регионов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что с 12 мая в Ленобласти возобновят работу музеи и кинотеатры при условии использования средств индивидуальной защиты и небольшого количества посетителей, которые будут одновременно находиться в помещении.