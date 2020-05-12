Жители Санкт-Петербурга вынуждены будут соблюдать режим самоизоляции, введенный из-за распространения коронавируса, до 31 мая.
Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.
В Петербурге пока продолжают действовать все введенные ограничения.
Жители Северной столицы в общественных местах обязаны носить медицинские маски и перчатки, чтобы не допустить распространение вируса.
По словам Беглова, решение о продлении ограничений связано с тем, что в городе ухудшилась санитарно-эпидемиологическая ситуация.
Стоит напомнить, что 11 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что с 12 мая завершается нерабочих дней. Но многие решения должны быть приняты властями регионов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что с 12 мая в Ленобласти возобновят работу музеи и кинотеатры при условии использования средств индивидуальной защиты и небольшого количества посетителей, которые будут одновременно находиться в помещении.
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