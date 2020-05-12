С 12 мая в Ленинградской области смогут снова начать работать музеи и кинотеатры при условии использования средств индивидуальной защиты и небольшого количества посетителей, которые будут одновременно находиться в помещении.
Кроме того, есть ряд районов Ленобласти, на территории которых будут действовать самые строгие правила, прежде всего это:
В этих районах возможно проводить экскурсии для групп из пяти человек и только на улице.
В Волховском, Лужском, Лодейнопольском, Сланцевском и Подпорожском районах начнут работать кинотеатры. Однако залы могут быть заполнены только на 50%.
Согласно последним данным, в Ленинградской области коронавирус выявлен у 1 566 человек, шесть человек умерли, 450 человек вылечились.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода с 12 мая. Глава государства подчеркнул, что выход из ограничений, введенных для борьбы с распространением COVID-19, не будет быстрым.
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