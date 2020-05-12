Власти России уточнили требования к единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей, которая полагается семьям с детьми от трех до 16 лет.
Для получения выплаты нужно подать электронное заявление. Сделать это может один из родителей или усыновитель ребенка. Выплата полагается только россиянам, которые проживают на территории России. Ребенок должен иметь российское гражданство.
Для оформления электронного заявления понадобится только свидетельство о рождении ребенка.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.