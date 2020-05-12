Названо условие для получения выплаты семьям с детьми

Власти России уточнили требования к единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей, которая полагается семьям с детьми от трех до 16 лет.

Для получения выплаты нужно подать электронное заявление. Сделать это может один из родителей или усыновитель ребенка. Выплата полагается только россиянам, которые проживают на территории России. Ребенок должен иметь российское гражданство.

Для оформления электронного заявления понадобится только свидетельство о рождении ребенка.